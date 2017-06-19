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19. 06. 2017

В Дятлово мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб

Источник фото: ГАИ Гродно и Гродненской области

В минувшие выходные в агрогородке Дятлово (Гродненская область) молодой байкер погиб, врезавшись в дорожный знак. Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 18 июня, сообщили в ГАИ региона.

Молодой человек на мотоцикле Kawasaki выехал на встречную полосу. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем Volkswagen, который двигался навстречу, юноша резко затормозил, в результате чего потерял контроль над байком. Это привело к тому, что мотоцикл упал и проскользил по асфальту, а затем ударился в металлическую стойку дорожного знака.
 
Мотоциклиста с тяжелой травмой головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Примерно через шесть часов после аварии парень скончался.
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