В Дятлово мотоциклист врезался в дорожный знак и погиб

В минувшие выходные в агрогородке Дятлово (Гродненская область) молодой байкер погиб, врезавшись в дорожный знак. Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 18 июня, сообщили в ГАИ региона.
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В минувшие выходные в агрогородке Дятлово (Гродненская область) молодой байкер погиб, врезавшись в дорожный знак. Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 18 июня, сообщили в ГАИ региона.
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