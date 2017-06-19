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19. 06. 2017

ЧП в Соснах: организатор прыжка имел разрешение на промышленный альпинизм

Источник фото: Следственный комитет

Официальный представитель Следственного комитет Юлия Гончарова прокомментировала инцидент в поселке Сосны Минского района, где вчера разбился 27-летний роупджампер-любитель. По данным следствия, организовавший прыжок индивидуальный предприниматель имел разрешение на промышленный альпинизм. Правоохранители сейчас выясняют, имел ли он право организовать экстремальные развлечения.

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Следователи установили, что ИП арендовал трубу котельной с февраля 2016 года, когда начал организовывать подобные экстремальные развлечения. Чтобы совершить прыжок, людям нужно было связаться с ним и купить сертификат. В случае с погибшим парнем покупка сертификата была произведена через группу в социальной сети.
 
Около четырех часов дня 18 июня парень поднялся на площадку трубы котельной, где ему пристегнули страховку. Затем он спрыгнул и упал с высоты 70 метров на полной скорости – механизм торможения по какой-то причине не сработал.
 
Предпринимателя задержали. В данный момент следователи проводят с ним работу. «Изъятое оборудование и снаряжение будет проверено на соответствие необходимым техническим регламентам и нормам», - добавила Юлия Гончарова.
 
В отношении организатора роупджампинга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности).
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