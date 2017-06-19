В Столинском районе 17-летний подросток утонул в реке Ятель

Семнадцатилетний выпускник Стружской средней школы утонул в реке Ятель в Столинском районе. Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 18 июня, сообщили в областном ОСВОДе.

Компания молодых людей отдыхала на берегу реки, которая находится неподалеку от деревни Ямное. Вечером друзья разошлись, но погибший парень со своей возлюбленной решил остаться. Они отправились купаться, хотя юноша не умел плавать.

Из-за неровного и илистого дна молодой человек оступился и ушел под воду. Девушка не смогла ему ничем помочь. На место происшествия прибежал отец парня, он несколько раз нырял, но не смог найти сына.

Спустя некоторое время водолазы спустя нашли тело погибшего в пяти-шести метрах от берега.