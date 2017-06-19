Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 17:10
+26°C
Завтра +27°C
+26°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
19. 06. 2017

В Столинском районе 17-летний подросток утонул в реке Ятель

Семнадцатилетний выпускник Стружской средней школы утонул в реке Ятель в Столинском районе. Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 18 июня, сообщили в областном ОСВОДе.

Компания молодых людей отдыхала на берегу реки, которая находится неподалеку от деревни Ямное. Вечером друзья разошлись, но погибший парень со своей возлюбленной решил остаться. Они отправились купаться, хотя юноша не умел плавать.
 
Из-за неровного и илистого дна  молодой человек оступился и ушел под воду. Девушка не смогла ему ничем помочь. На место происшествия прибежал отец парня, он несколько раз нырял, но не смог найти сына.
 
Спустя некоторое время водолазы спустя нашли тело погибшего в пяти-шести метрах от берега.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.