В Столинском районе 17-летний подросток утонул в реке Ятель

Семнадцатилетний выпускник Стружской средней школы утонул в реке Ятель в Столинском районе. Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 18 июня, сообщили в областном ОСВОДе.
Семнадцатилетний выпускник Стружской средней школы утонул в реке Ятель в Столинском районе. Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 18 июня, сообщили в областном ОСВОДе.
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