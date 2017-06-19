Беларусь и "Росатом" ускорят работы на первом блоке БелАЭС

Беларусь и российская корпорация «Росатом» договорились ускорить работы на первой энергоблоке Белорусской АЭС, строительство которой ведется в Островце (Гродненская область). Сегодня вопрос совместной работы по запуску первого блока БелАЭС обсудили вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в Москве.

Белорусский чиновник отметил, что первый энергоблок планируется запустить в эксплуатацию в 2019 году, второй – на год позже. Сегодня он обсудил с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым ход работ на атомной электростанции и удастся ли вложиться в намеченные сроки. «Мы сошлись, что надо усиливать работу на первом блоке», - заявил Владимир Семашко.

По его словам, в скором времени на площадке строительства БелАЭС пройдет заседание штаба, на котором с участием российской стороны обсудят ход строительства, сроки поставки оборудования – все, что определяет сроки ввода энергоблоков в эксплуатацию.