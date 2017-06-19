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19. 06. 2017

Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка

Источник фото: Следственный комитет

В Слуцке трое 18-летних парней из Бобруйска совершили разбойное нападение на местного жителя. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК Беларуси, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Минской области.

Преступление произошло в минувшую субботу, 17 июня. По данным следствия, трое жителей Бобруйска заранее продумали план преступления. Они нашли в интернете мужчину, который хотел приобрести несколько десятков ящиков алкоголя.
 
Молодые люди арендовали в Минске микроавтобус, на котором отправились в Слуцк. Там они встретились с потенциальным покупателем и потребовали отдать деньги, угрожая пистолетом. Однако преступникам не удалось довести замысел до конца – их задержали сотрудники милиции. Расследование продолжается.
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