В Беларуси будут отпускать по нормам только настойки и марганцовку

Министерство здравоохранения Беларуси планирует отменить нормы отпуска безрецептурных лекарств в аптеках. Ограничения сохранят лишь для спиртосодержащих настоек и марганцовки. Об этом рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.
По ее словам, норма отпуска безрецептурных лекарств отменяется, которая действовала в течение пяти лет,- одному человеку продавали не более двух упаковок лекарственного средства. «Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная», - отметила представитель Минздрава и добавила, что она сохранится лишь для спиртосодержащих настоек и перманганата калия.
Также в Беларуси завершается обсуждение нового перечня препаратов для безрецептурной продажи в аптеках, пишет БелТА
. В Минздраве обещают учесть предложения общественности и производителей. Людмила Реутская отметила, что в 60% лекарств остаются безрецептурными.