В Беларуси будут отпускать по нормам только настойки и марганцовку

Министерство здравоохранения Беларуси планирует отменить нормы отпуска безрецептурных лекарств в аптеках. Ограничения сохранят лишь для спиртосодержащих настоек и марганцовки. Об этом рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская.

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По ее словам, норма отпуска безрецептурных лекарств отменяется, которая действовала в течение пяти лет,- одному человеку продавали не более двух упаковок лекарственного средства. «Мы обсудили и решили, что эта норма не эффективная и неоправданная», - отметила представитель Минздрава и добавила, что она сохранится лишь для спиртосодержащих настоек и перманганата калия.