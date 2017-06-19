Сквер за Красным костелом назовут в честь Эдварда Войниловича

Минский городской исполнительный комитет поддержал появление в столице сквера имени Эдварда Войниловича. Располагаться он будет за Красным костелом.

Благодаря общественному и государственному деятелю Эдварду Войниловичу на туристической карте Минска и появился Красный костел, пишет «СБ» . За присвоение скверу имени Войниловича высказались 2 236 человека. 113 минчан выступили против этой инициативы.

Директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович отметил, что Войнилович внес большой вклад в развитию страны. «Оказывал поддержку молодой белорусской литературе, поддерживал контакты с представителями национального движения, участвовал в финансировании многих учреждений», - сообщил он.

Кроме того, Эдуард Войнилович открыто осудил раздел Беларуси по условиям Рижского мирного договора 1921 года. По мнению Вячеслава Даниловича, это свидетельствует о том, что Войнилович не имел пропольской ориентации, как утверждают некоторые противники увековечения его имени.