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19. 06. 2017

Сквер за Красным костелом назовут в честь Эдварда Войниловича

Минский городской исполнительный комитет поддержал появление в столице сквера имени Эдварда Войниловича. Располагаться он будет за Красным костелом.

Благодаря общественному и государственному деятелю Эдварду Войниловичу на туристической карте Минска и появился Красный костел, пишет «СБ». За присвоение скверу имени Войниловича высказались 2 236 человека. 113 минчан выступили против этой инициативы.
 
Директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович отметил, что Войнилович внес большой вклад в развитию страны. «Оказывал поддержку молодой белорусской литературе, поддерживал контакты с представителями национального движения, участвовал в финансировании многих учреждений», - сообщил он.
 
Кроме того, Эдуард Войнилович открыто осудил раздел Беларуси по условиям Рижского мирного договора 1921 года. По мнению Вячеслава Даниловича, это свидетельствует о том, что Войнилович не имел пропольской ориентации, как утверждают некоторые противники увековечения его имени.
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