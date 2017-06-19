В августе на БелАЭС привезут корпус для второго реактора

Корпус реактора для второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, которую строят в Островце, привезут в августе этого года. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор генеральный директор ГП «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов.

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На форуме «Атомэкспо» в Москве Михаил Филимонов отметил, что подготовка к доставке корпуса ядерного реактора для второго блока БелАЭС идет достаточно активно. «Нет сомнения, что в августе он уже у нас будет», - заявил он.

Что касается корпуса реактора на первом энергоблоке, он уже смонтирован. На строительство атомной электростанции в Островце уже потратили чуть больше 2,5 млрд долларов из российского кредита. На первом энергоблоке освоено примерно 36% средств, на втором энергоблоке — около 22%.