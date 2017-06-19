Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 20:11
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
19. 06. 2017

В августе на БелАЭС привезут корпус для второго реактора

Корпус реактора для второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, которую строят в Островце, привезут в августе этого года. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор генеральный директор ГП «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов.

смотрите также Беларусь и "Росатом" ускорят работы на первом блоке БелАЭС
На форуме «Атомэкспо» в Москве Михаил Филимонов отметил, что подготовка к доставке корпуса ядерного реактора для второго блока БелАЭС идет достаточно активно. «Нет сомнения, что в августе он уже у нас будет», - заявил он.
 
Что касается корпуса реактора на первом энергоблоке, он уже смонтирован. На строительство атомной электростанции в Островце уже потратили чуть больше 2,5 млрд долларов из российского кредита. На первом энергоблоке освоено примерно 36% средств, на втором энергоблоке — около 22%.
 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.