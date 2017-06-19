В августе на БелАЭС привезут корпус для второго реактора

Корпус реактора для второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, которую строят в Островце, привезут в августе этого года. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор генеральный директор ГП «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов.
Корпус реактора для второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, которую строят в Островце, привезут в августе этого года. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор генеральный директор ГП «Белорусская АЭС» Михаил Филимонов.
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