Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июня 2017, понедельник, 20:11
+25°C
Завтра +26°C
+25°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,89
  • € 2,12
19. 06. 2017

Милиция задержала парня с 1 кг психотропов и вышла еще на 5 дилеров

Источник фото: МВД

Сотрудники наркоконтроля группу наркоторговцев, которые работали на один и тот же интернет-магазин. Сначала они задержали 20-летнего парня с 1 кг психотропов и 600 «марками», а затем вышли еще на пятерых дилеров. Об этом сегодня сообщили в УВД Минской области.

Спецоперация прошла под Минском при силовой поддержке бойцов ОМОНа.  Правоохранители задержали в лесном массиве 20-летнего жителя Гродно, который пытался сделать заклад. Он имел при себе около 1 килограмма особо опасного альфа-PVP и 600 «марок».
 
 
При дальнейшем расследовании милиционеры вышли и на других сбытчиков, работавших на интернет-магазин, через который продавали наркотики. «В течение недели в различных областях страны было задержано шесть дилеров во время оборудования тайников», - сообщил представитель областного УВД Александр Марченко.
 
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков, им грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Криминал
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.