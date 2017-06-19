СК: умерший мальчик обращался к врачам лагеря вечером, а в больницу попал лишь утром

Сотрудники Следственного комитета дадут оценку работе медиков детского оздоровительного лагеря «Берестовицкий», оказывавшим помощь 9-летнего мальчику, который впоследствии умер в больнице. Правоохранители установили, что ребенок обращался к врачам лагеря еще вечером, а в медучреждение его отправили лишь на следующее утро, когда он снова пожаловался на самочувствие.

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Сейчас по факту смерти мальчика идет доследственная проверка. Следственный комитет даст оценку ситуации, исходя из качества и своевременности оказания медицинской помощи должностными лицами, заявил сегодня руководитель СК Иван Носкевич.

«Пока рано делать какие-то выводы о причинах смерти, могу утверждать только одно, что криминала никакого мы не усматриваем», - отметил он.

По словам председателя Следственного комитета, 9-летний мальчик обратился за помощью к медперсоналу детского оздоровительного лагеря, в котором отдыхал. Только на следующее утро после повторного обращения к медикам лагеря мальчика доставили в Берестовицкую ЦРБ, а к концу дня перевезли в областную больницу, где он скончался.

Источник: БелТА