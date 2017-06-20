Ночью в Минске таксист насмерть сбил девушку, перебегавшую дорогу

В ночь с 19 на 20 июня на проспекте Независимости в Минске погибла 18-летняя девушка, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ее насмерть сбил водитель автомобиля такси, который ехал без пассажиров. Возбуждено уголовное дело.

В данный момент столичные следователи устанавливают, при каких обстоятельствах произошло ДТП. По их данным, смертельный наезд на пешехода произошел в начале третьего часа ночи возле Дворца профсоюзов. Водитель такси, двигаясь в направлении площади Победы, сбил девушку 1998 года рождения, перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода. От тяжелых травм она скончалась на месте.

Предварительно установлено, что таксист находился в трезвом состоянии, пассажиров в салоне машины не было. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК РБ.