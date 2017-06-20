Ночью в Минске таксист насмерть сбил девушку, перебегавшую дорогу

В ночь с 19 на 20 июня на проспекте Независимости в Минске погибла 18-летняя девушка, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ее насмерть сбил водитель автомобиля такси, который ехал без пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
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В ночь с 19 на 20 июня на проспекте Независимости в Минске погибла 18-летняя девушка, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ее насмерть сбил водитель автомобиля такси, который ехал без пассажиров. Возбуждено уголовное дело.
Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".