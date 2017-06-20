Тело утонувшего 10-летнего мальчика унесло течением в Полоцкий район

В Витебской области 10-летний мальчик утонул в реке Западная Двина, его обнаружили лишь спустя пять дней после пропажи. Течением тело ребенка унесло из Полоцка в Полоцкий район.
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В Витебской области 10-летний мальчик утонул в реке Западная Двина, его обнаружили лишь спустя пять дней после пропажи. Течением тело ребенка унесло из Полоцка в Полоцкий район.
Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".