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20. 06. 2017

Тело утонувшего 10-летнего мальчика унесло течением в Полоцкий район

В Витебской области 10-летний мальчик утонул в реке Западная Двина, его обнаружили лишь спустя пять дней после пропажи. Течением тело ребенка унесло из Полоцка в Полоцкий район.

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Сотрудники ОСВОД и милиция нашли тело утонувшего десятилетнего мальчика возле деревни Чернещино Полоцкого района. 16 июня он отправился со своим другом на рыбалку. Мать  знала, где будут находиться ребята, но думала, что их будет сопровождать отец друга сына. 
 
В какой-то момент мальчишки решили искупаться. Одного из них стало уносить течением, и он вскоре скрылся под водой. Его друг стал звать взрослых на помощь. Один рыбак услышал призыв мальчика и попытался спасти тонущего мальчика, но не смог.
 
Вечером в Полоцкий РОВД поступило сообщение об утонувшем ребенке, и с этого момента правоохранители вместе с сотрудниками ОСВОД искали тело погибшего. Полоцкие следователи проводят проверку по факту гибели ребенка.
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