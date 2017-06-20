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20. 06. 2017

В минском аэропорту бойцы "Альфа" освободили самолет от "террористов"

Источник фото: Советская Белоруссия

В Национальном аэропорту Минск сегодня прошли антитеррористические учения. Сотрудники Комитета государственной безопасности проверили готовность гражданской авиации к оперативному реагированию на террористические угрозы.

По замыслу организаторов, в Национальном аэропорту Минск четверо террористов захватили пассажирский Боинг-737. В аэропорту состоялось оперативное заседание штаба, во время которого была разработана тактика действий правоохранителей. Когда захваченный самолет удалось посадить, бойцы группы "Альфа" отправились его штурмовать и задерживать преступников.

Незадолго до этого группа боевиков разделилась: одни собирались улететь на самолете из Беларуси, другие вместе с заложниками на автобусе выдвинулись из аэропорта. Последних задержали бойцы СОБРа. В итоге правоохранителям удалось освободить заложников без потерь и задержать преступников.
 
Помимо сотрудников КГБ и МВД, в учениях участвовали и представители других ведомств: МЧС, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Минздрава, Минтранса и Министерства иностранных дел и др.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • КГБ
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