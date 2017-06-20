В минском аэропорту бойцы "Альфа" освободили самолет от "террористов"

В Национальном аэропорту Минск сегодня прошли антитеррористические учения. Сотрудники Комитета государственной безопасности проверили готовность гражданской авиации к оперативному реагированию на террористические угрозы.

По замыслу организаторов, в Национальном аэропорту Минск четверо террористов захватили пассажирский Боинг-737. В аэропорту состоялось оперативное заседание штаба, во время которого была разработана тактика действий правоохранителей. Когда захваченный самолет удалось посадить, бойцы группы "Альфа" отправились его штурмовать и задерживать преступников.

Незадолго до этого группа боевиков разделилась: одни собирались улететь на самолете из Беларуси, другие вместе с заложниками на автобусе выдвинулись из аэропорта. Последних задержали бойцы СОБРа. В итоге правоохранителям удалось освободить заложников без потерь и задержать преступников.

Помимо сотрудников КГБ и МВД, в учениях участвовали и представители других ведомств: МЧС, Госпогранкомитета, Вооруженных сил, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Минздрава, Минтранса и Министерства иностранных дел и др.