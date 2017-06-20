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20. 06. 2017

Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и ливнях 20 июня

Республиканский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности) на 20 июня. Сегодня до восьми часов вечера в большинстве районов Беларуси, Минской области и в Минске ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни и град.

При грозах ожидается шквалистое усиление ветра, в отдельных районах его порывы достигают 24 м/с. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение ночи 21 июня.
 
МЧС разослало населению SMS с предупреждением о резком ухудшении погоды. Спасатели отмечают, что в связи с сильным ветром возможно падение ветхих конструкций и деревьев.
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