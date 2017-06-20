Жителя Речицы избили и бросили в лесу привязанным к дереву

В прошлую субботу в Речице произошел инцидент в стиле лихих 90-х: четверо мужчин жестоко избили местного жителя, вывезли в лес и бросили привязанным к дереву. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по ч. 3 ст. 338 УК, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

17 июня 22-летний житель Речицы находился в гостях у своей знакомой. Неожиданно в квартиру ворвались четверо мужчин, которые стали оскорблять и избивать гостя. Затем молодого человека вывели на улицу, затолкали в автомобиль и вывезли в лес. Там его привязали к дереву и угрожали поджечь. Поиздевавшись над парнем, хулиганы уехали, оставив его привязанным к дереву.

Молодому человеку удалость освободиться, после чего он сразу же позвонил в милицию. Через несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалость задержать трех злоумышленников, 1989, 1991 и 1990 г.р. Четвертого мужчину, 46-летнего жителя Речицы, продолжают искать.