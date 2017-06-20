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20. 06. 2017

Россия запретила ввоз молочки еще с двух белорусских предприятий

20 июня стало известно, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с еще двух белорусских предприятий. Под временный запрет попала продукция Лунинецкого молочного завода и Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината.

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В российском надзорном ведомстве уточнили, что введение ограничения связано с нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. Запрет начнет действовать с 22 июня.
 
Одновременно с этим Россельхознадзор разрешил поставки мяса с четырех предприятий Беларуси. Это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский мясокомбинат, Слуцкий мясокомбинат и агрокомбинат «Несвижский». Такое решение было принято по итогам расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ и с учетом проводимой работы по внедрению электронной ветеринарной сертификации продукции.
 
Также под усиленный лабораторный контроль попала продукция пяти предприятий: Ошмянского мясокомбината, ОАО «Александрийское», агрокомбината «Скидельский» (филиал «Скидельская птицефабрика»), Молодечненского молочного комбината (Воложинский и Вилейский филиалы).
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