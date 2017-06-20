Россия запретила ввоз молочки еще с двух белорусских предприятий

20 июня стало известно, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с еще двух белорусских предприятий. Под временный запрет попала продукция Лунинецкого молочного завода и Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината.
20 июня стало известно, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с еще двух белорусских предприятий. Под временный запрет попала продукция Лунинецкого молочного завода и Браславского филиала Глубокского молочно-консервного комбината.
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