МВД: около 80% беженцев прибыло в Беларусь из Украины

Около 80% беженцев, которые прибыли в Беларусь за последние три года, составляют граждане Украины. Такие данные сегодня озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.
Около 80% беженцев, которые прибыли в Беларусь за последние три года, составляют граждане Украины. Такие данные сегодня озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.
Вашему ребенку делают замечания? Научите его фразе: "Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения".