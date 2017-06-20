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20. 06. 2017

МВД: около 80% беженцев прибыло в Беларусь из Украины

Около 80% беженцев, которые прибыли в Беларусь за последние три года, составляют граждане Украины. Такие данные сегодня озвучил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Александр Татура.

По его словам, с начала конфликта в юго-восточных регионах Украины, а также в связи с вооруженными противостояними в арабских странах, количество мигрантов, которые приехали в Беларусь в поисках убежища, увеличилось.
 
Еще три года назад с заявками о предоставлении статуса беженцев или дополнительной защиты обратилось 868 человек. В 2015 году их количество выросло до 1246, в 2016-м – сократилось до 788. С начала 2017 года  с ходатайством о предоставлении защиты в Беларуси обратились 232 иностранца, пишет БелТА.
 
Помимо украинцев, в Беларусь прибывали вынужденные мигранты из Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена и некоторых других стран.
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