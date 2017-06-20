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20. 06. 2017

Лукашенко отправил в отставку председателя Госкомвоенпрома Гурулева

Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева. Соответствующий указ был подписан сегодня, 20 июня, сообщили в президентской пресс-службе.

Сергей Гурулев был освобожден от должности председателя Государственного военно-промышленного комитета по соглашению сторон. Он руководил Госкомвоенпромом с декабря 2009 года, а до этого занимал должность начальника Генштаба Вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Беларуси.
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