Лукашенко отправил в отставку председателя Госкомвоенпрома Гурулева

Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева. Соответствующий указ был подписан сегодня, 20 июня, сообщили в президентской пресс-службе.
Александр Лукашенко отправил в отставку председателя Государственного военно-промышленного комитета Сергея Гурулева. Соответствующий указ был подписан сегодня, 20 июня, сообщили в президентской пресс-службе.
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