Росатом: строительство Белорусской АЭС идет по плану

Строительство Белорусской атомной электростанции идет по плану, непреодолимых проблем нет. Об этом сегодня заявил заместитель гендиректора российской корпорации «Росатом» Кирилл Комаров на форуме «Атомэкспо-2017».
«Как и в любой стране, где впервые строится атомная станция, ни один проект не может идти гладко как на бумаге. Никаких непреодолимых проблем нет, все в Беларуси идет по плану», - отметил он. По словам Комарова, в начале следующего года планируется выйти на важнейший этап, который знаменует завершение строительства первого энергоблока, - пролив на открытый реактор.
Что касается безопасности БелАЭС, представитель «Росатома» отметил, что энергоблок аналогичного типа работает на Нововоронежской АЭС и будет запущен на Ленинградской. По такому же проекту будут строиться атомные электростанции в Финляндии, Венгрии, Турции и ряде других стран. «Это проверенный, надежный, серийный проект, многократно прошедший все возможные экспертизы», - заверил специалист.
Комментируя претензии Литвы к возведению БелАЭС, Кирилл Комаров высказал мнение, что это беспокойство связано не с реальными технологическими вопросами, а с тем, что Литва была вынуждена закрыть Игналинскую АЭС, а проект по строительству новой АЭС не реализован, пишет БелТА
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«Я воспринимаю эти все спекуляции, которые исходят от одной страны, как не совсем дружественную конкуренцию. При этом ни мы, ни наши белорусские коллеги ни в коем случае не прячем голову в песок, мы абсолютно открыты», - заключил он.
По последним данным, на строительстве БелАЭС уже смонтировано 80% арматуры и уложено 67% бетона. Ведется монтаж основного технологического, тепломеханического и электротехнического оборудования. В августе в Островец должны привезти корпус реактора для второго энергоблока.