Росатом: строительство Белорусской АЭС идет по плану

Строительство Белорусской атомной электростанции идет по плану, непреодолимых проблем нет. Об этом сегодня заявил заместитель гендиректора российской корпорации «Росатом» Кирилл Комаров на форуме «Атомэкспо-2017».

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«Как и в любой стране, где впервые строится атомная станция, ни один проект не может идти гладко как на бумаге. Никаких непреодолимых проблем нет, все в Беларуси идет по плану», - отметил он. По словам Комарова, в начале следующего года планируется выйти на важнейший этап, который знаменует завершение строительства первого энергоблока, - пролив на открытый реактор.

Что касается безопасности БелАЭС, представитель «Росатома» отметил, что энергоблок аналогичного типа работает на Нововоронежской АЭС и будет запущен на Ленинградской. По такому же проекту будут строиться атомные электростанции в Финляндии, Венгрии, Турции и ряде других стран. «Это проверенный, надежный, серийный проект, многократно прошедший все возможные экспертизы», - заверил специалист.

Комментируя претензии Литвы к возведению БелАЭС, Кирилл Комаров высказал мнение, что это беспокойство связано не с реальными технологическими вопросами, а с тем, что Литва была вынуждена закрыть Игналинскую АЭС, а проект по строительству новой АЭС не реализован, пишет БелТА

«Я воспринимаю эти все спекуляции, которые исходят от одной страны, как не совсем дружественную конкуренцию. При этом ни мы, ни наши белорусские коллеги ни в коем случае не прячем голову в песок, мы абсолютно открыты», - заключил он.

По последним данным, на строительстве БелАЭС уже смонтировано 80% арматуры и уложено 67% бетона. Ведется монтаж основного технологического, тепломеханического и электротехнического оборудования. В августе в Островец должны привезти корпус реактора для второго энергоблока.