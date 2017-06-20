"Белавиа" покупает два новых самолета Embraer за 99 млн долларов

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" решил купить у бразильской авиастроительной компании Embraer два современных авиалайнера — Е175 и Е195. 20 июня на 52-м Международном авиасалоне в Париже представители компаний объявили о заключении сделки.

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В пресс-службе «Белавиа» сообщили, что стоимость двух новых самолетов Embraer составляет 99,1 миллиона долларов. В официальной церемонии подписания контракта на поставку новых авиалайнеров принял участие Посо Беларусь во Франции Павел Латушко.

Генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров отметил, что поставка новых Embraer семейства E-Jets позволит избежать дополнительных затрат на техническое обеспечение и обучение персонала из-за отсутствия технических отличий между новыми самолетами и уже эксплуатируемыми в авиакомпании.

В воздушном парке «Белавиа» уже имеются четыре самолета Embraer. Новые E175 и E195 я присоединятся к ним в мае 2018 года.