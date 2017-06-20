"Белавиа" покупает два новых самолета Embraer за 99 млн долларов

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" решил купить у бразильской авиастроительной компании Embraer два современных авиалайнера — Е175 и Е195. 20 июня на 52-м Международном авиасалоне в Париже представители компаний объявили о заключении сделки.
Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" решил купить у бразильской авиастроительной компании Embraer два современных авиалайнера — Е175 и Е195. 20 июня на 52-м Международном авиасалоне в Париже представители компаний объявили о заключении сделки.
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