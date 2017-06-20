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20. 06. 2017

МВД: Беларуси и ЕС удалось согласовать соглашение о реадмиссии

Источник фото: Sputnik

Беларуси и Европейскому союзу в целом удалось согласовать соглашение о реадмисии. Это соглашение снимает одно из двух последних препятствий в упрощении визового режима для белорусских граждан. Об этом во вторник сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Сегодня в Министерстве внутренних дел прошли экспертные консультации по проекту соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Алексей Бегун отметил, что участники заседания в целом согласовали текст соглашения.
 
«Положения о переходном периоде, в течение которого Беларусь не будет принимать граждан третьих стран или лиц без гражданства, подлежащих реадмиссии, сохранены», - цитирует Алексея Бегуна БелТА.
 
В этот переходный период в Беларуси будет создана необходимая инфраструктура, в том числе пункты содержания незаконных мигрантов, по проекту международной технической помощи, на реализацию которого планируется потратить 7 млн евро. 
 
Беларусь и ЕС продолжают вести переговоры об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. После подписания соглашения шенген для белорусов подешевеет с 60 до 35 евро.
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