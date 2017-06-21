21 июня Азаренко доиграет незавершенный накануне матч

В среду, 21 июня, на Мальорке (Испания) Виктория Азаренко доиграет незавершенный накануне матч с японкой Рисой Одзаки на стартовавшем турнире. Накануне белорусской теннисистке не удалось завершить состязание из-за наступления сумерек.
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В среду, 21 июня, на Мальорке (Испания) Виктория Азаренко доиграет незавершенный накануне матч с японкой Рисой Одзаки на стартовавшем турнире. Накануне белорусской теннисистке не удалось завершить состязание из-за наступления сумерек.
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