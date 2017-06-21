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21. 06. 2017

21 июня Азаренко доиграет незавершенный накануне матч

В среду, 21 июня, на Мальорке (Испания) Виктория Азаренко доиграет незавершенный накануне матч с японкой Рисой Одзаки на стартовавшем турнире. Накануне белорусской теннисистке не удалось завершить состязание из-за наступления сумерек.

Это был первый матч Виктории Азаренко после возвращения из декретного отпуска. Борьбы между соперницами затянулась. Виктория Азаренко победила в первом сете (6:3), а затем уступила японке во втором (4:6). Когда счет был 5:4 в пользу японки во время третьего сета, организаторы остановили встречу из-за наступления темноты.
 
Сегодня Виктории Азаренко предстоит доиграть матч. Продолжение встречи покажут в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Соревнования на Мальорке завершатся 25 июня, после чего спортсменка отправится в Великобританию, чтобы там начать подготовку к Уимблдонскому турниру. Он стартует 3 июля.
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