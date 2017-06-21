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21. 06. 2017

Румыния отказалась выдавать Беларуси похитителя $270 тыс. из сейфа МВД

Румыния отказалась выдавать белорусским правоохранительным органам бывшего сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, который украл 270 тысяч долларов из сейфа ведомства и быстро покинул республику. «К сожалению, мы не смогли привлечь его к уголовной ответственности», - заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, комментируя ход расследования дела.

По словам министра, зарубежное государство (подозреваемый скрылся в Румынии) отказалось его выдавать, поскольку он принял гражданство этой страны. Тем не менее Беларусь объявила этого человека в розыск по линии Интерпола, и он будет разыскиваться. 
 
«Как только он выйдет за пределы этого государства, он будет задержан и этапирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности», - отметил Шуневич.
 
Крупная кража в здании ГУБОПиК произошла в рождественские праздники. 8 января один из милиционеров похитил из сейфа 269 150 долларов, которые были конфискованы у подозреваемого по одному из дел, и вскоре пересек белорусско-украинскую границу. 9 января он уже находился в Румынии.
 
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
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