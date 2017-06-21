Двое жителей Бобруйска занимались продажей наркотиков в России

Двое жителей Бобруйска занимались сбытом запрещенных психоактивных веществ на территории России с помощью интернет-магазина. Их вычислили российские следователи во время расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом особо опасных психотропных веществ.

Поскольку обвиняемые являются гражданами Беларуси и проживают здесь, российские правоохранители передали материалы дела в Следственный комитет Беларуси для дальнейшего расследования.

Оказалось, что обвиняемые создали преступную организацию, которая благодаря конспирации в течение длительного времени осуществляла сбыт особо опасных психотропных веществ синтетического происхождения. Бобруйчане отправляли наркотики оптовым покупателям и сообщникам, а те сбывали их путем организации закладок на территории Москвы, Алтайского края и других регионов Российской Федерации.

По данным СК, обвиняемые совершили 42 особо тяжких преступления. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 328 (создание преступной организации и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса. Сейчас они находятся под стражей.