Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира Mallorca Open

Сегодня днем белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№74 рейтинга WTA) и японка Риса Одзаки завершили матч, прерванный накануне из-за наступления темноты. Победа досталась нашей соотечественнице, которая сумела переломить ход встречи.

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Накануне спортсменки успели провести два полноценных сета. Первый завершился победой Виктории (6:3), а во втором удача была на стороне японки (6:4). При счете 5:4 в пользу Рисы Одзаки матч был остановлен из-за наступления сумерек. Сегодня поединок продолжился и завершился со счетом 7:6 в пользу белоруски.

На следующем круге турнира Mallorca Open она сразится с хорваткой Аной Конюх, которая обыграла Онс Жабер из Туниса. Матч пройдет 22 июня. Победительнице достанется пропуск в четвертьфинал.