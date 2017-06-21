Heineken продал свой пивоваренный завод в Бобруйске

Международный пивоваренный концерн Heineken N.V. продал свой завод в Бобруйске, приобретенный в 2007 году, местному производителю соков и пива Oasis. Представители концерна сообщили, что компании решили перейти к долгосрочному стратегическому сотрудничеству и объединить свои подразделения в Беларуси.

Руководство Oasis будет управлять новым совместным бизнесом, а Heineken - осуществлять маркетинговую поддержку и следить за качеством продукции. Условия сделки не разглашаются. У компаний уже есть опыт успешного взаимодействия с «Oasis Груп» на рынках Казахстана и Украины.

«Мы уверены, что данное долгосрочное стратегическое партнерство окажет положительное влияние на развитие как рынка пива, так и безалкогольных напитков, обеспечив белорусский рынок сильным игроком, а потребителей — разнообразной и высококачественной продукцией», - отметил президент Heineken по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Ролан Пирме.

Компания Oasis является производителем соков и нектаров «Сочный» и «Экзотик», минеральной воды «Аквилия», пива «Оттингер». Ей принадлежит завод по производству соков, напитков и воды в Бобруйске, а также «Брестское пиво».

В 2007 году в Беларуси появился Heineken, который приобрел в Бобруйске пивзавод «Сябар». На белорусском рынке компания представлена брендами пива Heineken, Zlatý Bažant, «Бобров», «Речицкое» и др.