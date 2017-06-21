Задержаны экс-сотрудники БНТУ, получавшие зарплаты "мертвых душ"

Бывших сотрудников Белорусского национального технического университета задержали за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. 2 июня прокуратура Советского района Минска возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по соответствующей статье УК.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, должностные лица похищали деньги у вуза в течение многих лет. Они искали безработных людей, которым был нужен трудовой стаж, и «трудоустраивали» их на должности технического персонала. Фактически они не работали, а должностные лица присваивали себе зарплаты «мертвых душ». Деньгами распоряжались по своему усмотрению, поскольку банковские карточки «работников» находились у них же.

Отмечается, что в общей сложности подозреваемые присвоили более 94 неденоминированных рублей (около 5 тысяч долларов по нынешнему курсу). Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.