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21. 06. 2017

В Молодечно на 2-летнего мальчика упал телевизор, он в реанимации

В Молодечно двухлетнего ребенка госпитализировали в реанимацию после того, как на него упал телевизор. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске.

Несчастный случай произошел утром 17 июня в Молодечно, пишет Край.бай. Мальчик, которому недавно исполнилось два года, находился в гостях у бабушки с дедушкой. 
 
«Малыш таскал по дому самокат, в какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал телевизор «кубик», - рассказал старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич.
 
Мальчик получил тяжелые травмы и продолжает находиться в больнице.
 
18 июня в одной из деревень Молодечненского района погиб пятилетний ребенок. Он скончался от асфиксии под упавшей на него крышкой деревянного сундука. 
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