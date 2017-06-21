В Молодечно на 2-летнего мальчика упал телевизор, он в реанимации

В Молодечно двухлетнего ребенка госпитализировали в реанимацию после того, как на него упал телевизор. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске.

Несчастный случай произошел утром 17 июня в Молодечно, пишет Край.бай . Мальчик, которому недавно исполнилось два года, находился в гостях у бабушки с дедушкой. «Малыш таскал по дому самокат, в какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал телевизор «кубик», - рассказал старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич. Мальчик получил тяжелые травмы и продолжает находиться в больнице. 18 июня в одной из деревень Молодечненского района погиб пятилетний ребенок. Он скончался от асфиксии под упавшей на него крышкой деревянного сундука.