В Молодечно на 2-летнего мальчика упал телевизор, он в реанимации

В Молодечно двухлетнего ребенка госпитализировали в реанимацию после того, как на него упал телевизор. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске.
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В Молодечно двухлетнего ребенка госпитализировали в реанимацию после того, как на него упал телевизор. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске.
На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.