В Беларуси еврейским старикам не надо платить налог с гуманитарной помощи

На днях ряд СМИ сообщил, что в Беларуси от еврейских стариков, которые пережили Холокост, потребовали заплатить налог с гуманитарной помощи, которая оказывается им региональными отделениями американского фонда «Джойнта». Вскоре в Министерстве по налогам и сборам объяснили, что платить налог им не нужно.

По информации СМИ, налоговые инспекции Беларуси якобы отправили престарелым евреям извещения, в которых предложили заплатить налог со стоимости благотворительных услуг, оказываемым «Хеседой» - отделением американской организации «Джойнта», которая помогает евреям.

Ситуацию прокомментировала представитель головного офиса «Хесед-Рахамим» в Минске Светлана Маршак. По ее словам, налог все-таки платить не придется, сообщает «Еврорадио»

«Нам прислали объяснение, что клиенты, которые получают программу «уход на дому» налог платить уже не будут. Эта услуга стоит дороже всего, и она освобождается от налога. Программа включает в себя зарплату патронажного работника, с которой уже выплачивается подоходный налог. Это нас очень порадовало, так как без услуги нельзя обойтись», - отметила она.

Однако «Наша Нiва» обратила внимание, что письма с требованием заплатить подоходный налог пришло не от имени налоговой, а на бланке с реквизитами самого объединения «Хесед».

В МНС отметили, что в Беларуси никто не может собираться налоги, кроме их сотрудников. «Вся описанная ситуация касается лишь взаимоотношений общественного объединения со своими клиентами», - заявил пресс-секретарь министерства Сергей Шкут.