Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2017, среда, 19:14
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
21. 06. 2017

В Беларуси еврейским старикам не надо платить налог с гуманитарной помощи

Министерство по налогам и сборам Беларуси Источник фото: Sputnik

На днях ряд СМИ сообщил, что в Беларуси от еврейских стариков, которые пережили Холокост, потребовали заплатить налог с гуманитарной помощи, которая оказывается им региональными отделениями американского фонда «Джойнта». Вскоре в Министерстве по налогам и сборам объяснили, что платить налог им не нужно.

По информации СМИ, налоговые инспекции Беларуси якобы отправили престарелым евреям извещения, в которых предложили заплатить налог со стоимости благотворительных услуг, оказываемым «Хеседой» - отделением американской организации «Джойнта», которая помогает евреям.
 
Ситуацию прокомментировала представитель головного офиса «Хесед-Рахамим» в Минске Светлана Маршак. По ее словам, налог все-таки платить не придется, сообщает «Еврорадио».
 
«Нам прислали объяснение, что клиенты, которые получают программу «уход на дому» налог платить уже не будут. Эта услуга стоит дороже всего, и она освобождается от налога. Программа включает в себя зарплату патронажного работника, с которой уже выплачивается подоходный налог. Это нас очень порадовало, так как без услуги нельзя обойтись», - отметила она.
 
Однако «Наша Нiва» обратила внимание, что письма с требованием заплатить подоходный налог пришло не от имени налоговой, а на бланке с реквизитами самого объединения «Хесед».
 
В МНС отметили, что в Беларуси никто не может собираться налоги, кроме их сотрудников. «Вся описанная ситуация касается лишь взаимоотношений общественного объединения со своими клиентами», - заявил пресс-секретарь министерства Сергей Шкут.
 
 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.