Прокурор попросил смертную казнь для двух "черных риелторов" из Могилева

21 июня в Могилевском областном суде фигуранты дела «черных риелторов», которые ради собственной выгоды убили шесть людей, выступили с последним словом. Государственный обвинитель попросил суд приговорить двух обвиняемых к высшей мере наказания – расстрелу, а для остальных запросил 22 и 24 года лишения свободы.

Суд объявит приговор четверым обвиняемым через месяц, 21 июля. Прокурор запросил для двух мужчин смертную казнь, для еще двух обвиняемых – 24 и 22 года тюремного заключения, пишет TUT.by . Четверке предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: убийство, похищение человека, разбой, вымогательство, мошенничество, пособничестве в совершениях преступления. Некоторые из них обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

«Черные риелторы» действовали в Могилевской области с 2009 года по 2015-й. Как правило, их жертвами становились безработные, одинокие люди, злоупотреблявшие спиртными напитками. Преступники уговаривали их продать квартиру, обещая помочь купить жилье меньшей площади на выгодных условиях.

После продажи обвиняемые забирали деньги и расправлялись с ними. Тела закапывали на сельских кладбищах. На суде всплыли страшные подробности. Некоторых жертв преступники хоронили живьем: человек находился под воздействием водки и клофелина. Во время расследования правоохранители нашли на кладбищах шесть таких захоронений и еще три ямы для будущих жертв.

В последнем слове обвиняемые просили прощения у родственников убитых и выражали раскаяние.