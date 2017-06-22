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22. 06. 2017

Минчанка выиграла серебряного "Каннского льва" за упаковку для лампочек

Дизайнер из Минска Ангелина Писчикова, которая разработала необычную упаковку для лампочек, выиграла премию на международном фестивале производителей рекламы «Каннские львы». Ее работа была удостоена второй премии в категории «Дизайн», сообщается на сайте фестиваля.

Ангелина Писчикова является выпускницей Белорусского государственного университета (графический дизайн). Она разработала упаковку для энергосберегающих лампочек CS Light Bulbs для производителя осветительного оборудования Crazy Service, использовав в ее оформлении стилизованные изображения насекомых.
 
 
В предыдущий раз белорусские проекты получали награду на Каннском фестивале рекламы 12 лет назад. В 2005 году агентство «Крынь»/Starcom получило золотого «Каннского льва» за рекламную кампанию российского производителя пива.
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