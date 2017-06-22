На рассвете в Брестской крепости почтили память героев войны

На рассвете 22 июня 2017 года в Брестской крепости прошел торжественный митинг-реквием, посвященный 76-летней годовщине с начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни каждого третьего белоруса. Сотни горожан и гостей города собрались здесь, чтобы почтить память павших героев - тех, кто первым принял на себя удар фашистской Германии.

Рано утром на площади Церемониалов состоялся митинг-реквием. Память защитников Брестской крепости почтили возложением венков, опусканием цветов в воды Буга и минутой молчания. После этого на территории Кобринского укрепления реконструкторы показали защиту Брестской крепости, какой она была 76 лет назад. Получилось очень реалистично: в постановке задействовали оружие и звуковые эффекты, имитирующие выстрелы и взрывы, раритетную технику времен ВОВ.