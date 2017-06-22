В Речице спасли малыша, ползавшего по подоконнику на 9-м этаже

В Речице четырехлетнего мальчика оставили дома одного, и это едва не закончилось трагедией. Вечером 19 июня в службу МЧС поступило сообщение, что по подоконнику на 9-м этаже ползает ребенок, который вот-вот может упасть вниз.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Достоевского в десятом часу вечера. В 21:32 сотрудникам Речицкого районного подразделения МЧС из милиции поступила информация, что маленький ребенок находится на подоконнике открытого окна, нужна помощь. Спасатели поспешили на вызов.

Пока милиционер привлекал внимание ребенка через закрытую входную дверь, работники МЧС поднялись по автолестнице к открытому окну и зашли в квартиру. Ребенок был спасен. Выяснилось, что он находился дома один, его мать была на работе.

Благодаря слаженным действиям МЧС и МВД удалось избежать трагедии, отметили спасатели. По их словам, каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра расценивается как чрезвычайное происшествие, поскольку хватает нескольких минут, чтобы произошло непоправимое.