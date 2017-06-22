В Речице спасли малыша, ползавшего по подоконнику на 9-м этаже

В Речице четырехлетнего мальчика оставили дома одного, и это едва не закончилось трагедией. Вечером 19 июня в службу МЧС поступило сообщение, что по подоконнику на 9-м этаже ползает ребенок, который вот-вот может упасть вниз.
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В Речице четырехлетнего мальчика оставили дома одного, и это едва не закончилось трагедией. Вечером 19 июня в службу МЧС поступило сообщение, что по подоконнику на 9-м этаже ползает ребенок, который вот-вот может упасть вниз.
На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.