В Могилеве задержали "черных риелторов", обманувших 25 владельцев квартир

В Могилеве сотрудники правоохранительных задержали очередных черных риелторов, которые незаконно заработали на купле-продаже квартир около 140 тысяч рублей. 38-летний и 60-летний мужчины находили людей, безработных, имевших проблемы с алкоголем и задолженность за коммунальные услуги, и обещали им «новую жизнь без долгов и проблем, имея крышу над головой».

В Следственном комитете сообщили, что могилевчане находили своих «клиентов», входили к ним в доверие и предлагали погасить их долги за ЖКУ. Также потерпевшим предлагалось поменять свою квартиру в Могилеве на жилье меньше площади, зачастую в сельской местности, с обещанием помочь с трудоустройством на новом месте. Кроме переезда, гражданам обещали выплатить от 1 до 6 тысяч долларов на «новую жизнь без долгов и проблем».

Впоследствии люди давали подозреваемым доверенности на распоряжение своим жильем. Вскоре недвижимость продавалась по рыночной цене, а бывшие собственники переселялись за город в частные дома, которые не всегда были пригодны для жилья. Про обещанные суммы денег речь уже не велась, и люди «довольствовались» единовременной покупкой им продуктов питания и алкоголя.

По данным следствия, в 2009-2017 годах мошенники таким образом заполучили и продали более 25 квартир на сумму около 140 тысяч рублей. В отношении могилевчан возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК. На имущество подозреваемых на 120 тысяч рублей наложен арест. У одного из них дома нашли и изъяли 36 тысяч долларов.

Следователи полагают, что пострадавших может быть больше, поэтому они просят таких граждан позвонить по телефонам (0222) 25-09-00, 25-30-65.