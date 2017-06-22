На двух белорусских авторов Regnum завели новое уголовное дело

В отношении двух белорусов-авторов статей на российском сайте Regnum, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, возбудили новое уголовное дело. Им инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси).
О возбуждении нового уголовного дела на двух белорусских авторов агентства «Регнум» сообщил БелаПАН
со ссылкой на свои источники. Информацию об этом в правоохранительных органах еще не подтвердили или опровергли. Отмечается, что новое дело было заведено еще в начале мая.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о разжигании межнациональной вражды и розни в отношении задержанных в Беларуси авторов российского сайта - Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина. Они писали статьи о внутриполитической и экономической ситуации в Беларуси для Regnum и еще нескольких российских интернет-СМИ. Следствие по этому делу продлено до конца августа.
Как ранее сообщалось, подозреваемые готовили публикации по указанию шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика. В рамках расследования дела в марте правоохранительные органы задержали его в Москве. Юрия Баранчик попросил
в России политического убежища, а вскоре суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о заключении его под стражу, и мужчину выпустили
из ИВС.