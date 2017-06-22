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22. 06. 2017

Минпром: на некоторых предприятиях уже получают более 1000 рублей

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси работники некоторых предприятий промышленной сферы уже зарабатывают в среднем более 1000 рублей в месяц. В Министерстве промышленности рассказали, на каких заводах уже есть такие зарплаты.

В январе-апреле 2017 года средняя зарплата на отдельных предприятиях превысила 1000 рублей. Такие заработки наблюдаются на «БЕЛАЗе», «Амкодоре», СП ЗАО «ЮНИСОН» и других, сообщили в Минпроме TUT.by.
 
Так, на автосборочном предприятии «ЮНИСОН» открыта вакансия мастера смены в отдел технического контроля, зарплату обещают от 870 рублей. Также заводу требуется системный администратор, ему заплата должна составить от 900 рублей.
 
Ранее генеральный директора МТЗ Федор Домотенко сообщил, что средняя зарплата на производстве превышает 1000 рублей. «Мы имеем зарплату по основным производственным работам в пределах 700 долларов. Средняя заработная плата — около 500 долларов. Основная зарплата производственного рабочего — 1060 рублей», - сообщил он.
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