Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 14:58
+19°C
Завтра +18°C
+19°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

3 июля в Минске праздничный салют запустят на шести площадках

3 июля в Минске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Беларуси. Вечером праздничный салют запустят на шести площадках столицы, сообщил первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры подполковник Сергей Иванов.

После завершения гала-концерта в 23:00 в небо устремятся фейерверки. По словам Иванова, салютные установки будут находиться в шести точках Минска: в парке Победы, на территории аэропорта «Минск-1», вблизи водохранилища Дрозды, в микрорайоне Восточный, в районе Новинок и возле Чижовского кладбища. 
 
Всего будет дано 30 залпов.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.