3 июля в Минске праздничный салют запустят на шести площадках

3 июля в Минске пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Беларуси. Вечером праздничный салют запустят на шести площадках столицы, сообщил первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры подполковник Сергей Иванов.

После завершения гала-концерта в 23:00 в небо устремятся фейерверки. По словам Иванова, салютные установки будут находиться в шести точках Минска: в парке Победы, на территории аэропорта «Минск-1», вблизи водохранилища Дрозды, в микрорайоне Восточный, в районе Новинок и возле Чижовского кладбища.

Всего будет дано 30 залпов.