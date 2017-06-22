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22. 06. 2017

Ладутько подал заявление в суд на банкротство "Мотовело"

Источник фото: "Белорусские новости"

22 июня в Экономический суд Минска поступило заявление о признании ОАО «Мотовело» экономически несостоятельным, то есть банкротом. Документ подписал генеральный директор предприятия Николай Ладутько, которого назначили на эту должность после ареста его предыдущего владельца - Александра Муравьева.

В заявлении отмечается, что «Мотовело» работает с убытками, неплатежеспособность приобретает устойчивый характер, денежные поступления не позволяют в установленные сроки исполнять платежные обязательства. По данным бухгалтерского баланса на 30 апреля, стоимость активов предприятия составляет 60 млн рублей. В первом квартале 2017 года убытки составили около 350 тыс. рублей, за весь прошлый год – 7,5 млн рублей.
 
У «Мотовело» скопились долги перед 7 банками, в том числе в 6 из них - залоги и поручительства по обязательствам третьих лиц. В залоге у банков находится недвижимость завода на 88 млн долларов, пишет TUT.by.
 
Также из документа следует, что сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным имуществом предприятия, составляет 61,3 млн долларов, или 187% стоимости активов. По денежным обязательствам кредиторы требуют 59,3 млн рублей. Помимо долгов перед банками, «Мотовело» имеет обязательства перед бюджетом и сотрудниками на общую сумму 700 тыс. рублей. 
 
99,88% акций «Мотовело принадлежит Государственному комитету по имуществу. В январе этого года суд приговорил владельца компании Александра Муравьева к 11 годам лишения свободы и постановил вернуть акции «Мотовело» государству.
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