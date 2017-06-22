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22. 06. 2017

Беларусь начинает размещение евробондов в долларах на 5 и 10 лет

В четверг, 22 июня, Беларусь начала размещение двух выпусков еврооблигаций, номинированных в долларах, срок обращения которых составляет 5 и 10 лет. Доходность ценных бумаг сроком пять лет будет около 7-7,25%, десятилетних - 7,75-8%.

С 19 июня Беларусь начала подготовку к выпуску ценных бумаг. Организаторами роад-шоу еврооблигаций выступят Citigroup Inc.,  Raiffeisen Bant International AG и Банк Развития Беларуси. Отмечается, что объем размещения может составить от 800 млн долларов до 1 миллиарда. Полученные в результате новых выпусков средства позволят рефинансировать предыдущие эмиссии, отмечает Прайм.
 
В 2010 и 2011 годах Беларуси выпустила две партии евробондов на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. Сейчас в обращении находится семилетние еврооблигации на 800 миллионов долларов, срок выплаты по которым завершится в январе 2018 года.
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