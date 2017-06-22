В Бобруйске хулиганы разбили патрульное авто на глазах у милиционеров

Ночью 21 июня в Бобруйске хулиганы руками и ногами разбили милицейский автомобиль Geely прямо на глазах у сотрудников охраны правопорядка. Одного из них удалось задержать сразу же, другого арестовали на следующий день.
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Ночью 21 июня в Бобруйске хулиганы руками и ногами разбили милицейский автомобиль Geely прямо на глазах у сотрудников охраны правопорядка. Одного из них удалось задержать сразу же, другого арестовали на следующий день.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.