В Бобруйске хулиганы разбили патрульное авто на глазах у милиционеров

Ночью 21 июня в Бобруйске хулиганы руками и ногами разбили милицейский автомобиль Geely прямо на глазах у сотрудников охраны правопорядка. Одного из них удалось задержать сразу же, другого арестовали на следующий день.

Инцидент произошел около полуночи 21 июня на улице Московской, сообщает Bobrlife. Сотрудники Бобруйского отдела департамента охраны патрулировали ночной город. Возле кафе «Фараон» они заметили группу молодых людей и, приняв их за подростков, решили провести профилактическую беседу.

Пока сотрудники милиции устанавливали личности парней, двое из них отделились от толпы, подошли к милицейской Geely и стали бить по кузову машины. Одного из хулиганов милиционеры скрутили сразу же, а его другу удалось убежать. Задержанным оказался 24-летний житель Бобруйска, который был нетрезв. В его крови выявили 1,7 промилле алкоголя. Второго хулигана задержали на следующий день.

В отношении парней возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц либо повторно». Им грозит до шести лет лишения свободы.