Жительница Солигорска спасла тонувшую 11-летнюю девочку

В Солигорске 28-летняя местная жительница спасла 11-летнюю девочку, которая тонула в водоеме. Инцидент произошел около четырех часов дня 19 июня на городском детском пляже, сообщили в управлении МЧС по Минской области.
новость
В Солигорске 28-летняя местная жительница спасла 11-летнюю девочку, которая тонула в водоеме. Инцидент произошел около четырех часов дня 19 июня на городском детском пляже, сообщили в управлении МЧС по Минской области.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.