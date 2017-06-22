Жительница Солигорска спасла тонувшую 11-летнюю девочку

В Солигорске 28-летняя местная жительница спасла 11-летнюю девочку, которая тонула в водоеме. Инцидент произошел около четырех часов дня 19 июня на городском детском пляже, сообщили в управлении МЧС по Минской области.

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11-летняя школьница пришла на водоем с двумя подружками-сверстницами без сопровождения взрослых. Девочка отправилась купаться, но не сумела удержаться на плаву и стала тонуть. 28-летняя женщина, отдыхавшая на пляже с ребенком, услышала крики и бросилась на помощь.

Она подплыла к девочке со спины, взяла под руки и вытащила на берег. Ребенок находился в бессознательном состоянии. Тогда женщина сделала искусственное дыхание, после чего девочка пришла в чувство. Первыми словами очнувшейся школьницы были: «Я никогда не видела смерть так близко», отметили в МЧС.