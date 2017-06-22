РФ запретила поставки мяса с белорусского предприятия из-за его перемаркировки

Россельхознадзор ограничил поставки охлажденной говядины белорусского предприятия ООО «ЭкспортАльфаГрупп» на российский рынок в связи с выявленным нарушением – перемаркировкой продукции. 20 июня инспекторы в пункте пропуска «Красная Горка» предотвратили ввоз в Россию пяти тонн охлажденной говядины.

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В пресс-службе российского надзорного органа сообщили, что мясо, производителем которого якобы является предприятие «ЭкспортАльфаГрупп», следовало в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза и удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Однако во время ветеринарного контроля груза выяснилось, что на продукции имелось клеймение госветслужбы Беларуси и нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения. Также инспекторы зафиксировали двойное клеймение, срезы и следы зачистки мышечной ткани.

В Россельхознадзоре отметили, что эти факты говорят об очередной попытке ввоза в Россию нелегальной продукции под видом произведенной в Беларуси. Также ведомство попросило белорусскую сторону исключить «ЭкспортАльфаГрупп» из реестра предприятий, имеющих право поставок в страны ЕАЭС.