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22. 06. 2017

В Минске проходит пикет солидарности с фигурантами дела "Белого легиона"

Источник фото: Радыё "Свабода"

В шесть часов вечера в четверг, 22 июня, на Октябрьской площади в Минске собрались оппозиционные и общественные активисты, чтобы провести пикет солидарности с фигурантами дела «Белого легиона», которые продолжают находиться под стражей.

Участники пикета требуют немедленного освобождения 14 подозреваемых в создании незаконного вооруженного формирования, а также участника движения «Критическая масса» Дмитрия Полиенко и правозащитника Михаила Жемчужного.
 
В пикете принимают участие около десятка человек, которые принесли с собой плакаты и растяжку ««Свабоду палітвязням!». Это активисты «Моладзі БНФ», гражданской кампании «Европейская Беларусь», а также Белорусского национального конгресса, который и объявил о проведении акции. За порядком на мероприятии следят сотрудники милиции в штатском.
 
Николай Статкевич, который руководит Белорусским национальным конгрессом, на пикет не пришел. Он объяснил это тем, что не хочет быть задержан перед акцией, которую планирует провести 3 июля.
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