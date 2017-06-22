В Минске проходит пикет солидарности с фигурантами дела "Белого легиона"

В шесть часов вечера в четверг, 22 июня, на Октябрьской площади в Минске собрались оппозиционные и общественные активисты, чтобы провести пикет солидарности с фигурантами дела «Белого легиона», которые продолжают находиться под стражей.

Участники пикета требуют немедленного освобождения 14 подозреваемых в создании незаконного вооруженного формирования, а также участника движения «Критическая масса» Дмитрия Полиенко и правозащитника Михаила Жемчужного.

В пикете принимают участие около десятка человек, которые принесли с собой плакаты и растяжку ««Свабоду палітвязням!». Это активисты «Моладзі БНФ», гражданской кампании «Европейская Беларусь», а также Белорусского национального конгресса, который и объявил о проведении акции. За порядком на мероприятии следят сотрудники милиции в штатском.