С ЦТ по английскому языку за нарушения выгнали трех абитуриентов

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по иностранному языку. Около 4,6% абитуриентов зарегистрировались, но не пришли на испытания, еще троих человек удалили из аудиторий за нарушения.

Глава Республиканского института контроля знаний Николай Феськов сообщил, что ЦТ по пяти иностранным языкам планировали сдавать 34,5 тыс. абитуриентов. Около 4,6% зарегистрировавшихся не явились, пишет БелТА С английского языка были удалены три абитуриента, допустившие нарушения. Теперь они смогут сдать ЦТ лишь в следующем году. 24 июня в Беларуси пройдет следующее централизованное тестирование – по химии.