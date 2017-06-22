С ЦТ по английскому языку за нарушения выгнали трех абитуриентов

Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по иностранному языку. Около 4,6% абитуриентов зарегистрировались, но не пришли на испытания, еще троих человек удалили из аудиторий за нарушения.
Сегодня в Беларуси прошло централизованное тестирование по иностранному языку. Около 4,6% абитуриентов зарегистрировались, но не пришли на испытания, еще троих человек удалили из аудиторий за нарушения.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.