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22. 06. 2017

Минчанин пытался собрать фейерверк на балконе и получил ожоги

В Минске 36-летний мужчина попытался изготовить фейерверк на балконе своей квартиры. Внезапно что-то пошло не так: самодельное устройство загорелось, произошел взрыв. Минчанина с ожогами госпитализировали в больницу.

Официальный представитель УСК по Минску Сергей Климович сообщил, что инцидент произошел вечером 21 июня. 36-летний мужчина попытался собрать на своем балконе фейерверк. В какой-то момент произошло воспламенение горючего вещества. В результате этого была повреждена балконная рама: осколки стекла и рамы вылетели на улицу и повредили припаркованные автомобили.
 
Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Сейчас столичные следователи проводят проверку по факту случившегося.
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