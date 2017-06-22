Минчанин пытался собрать фейерверк на балконе и получил ожоги

В Минске 36-летний мужчина попытался изготовить фейерверк на балконе своей квартиры. Внезапно что-то пошло не так: самодельное устройство загорелось, произошел взрыв. Минчанина с ожогами госпитализировали в больницу.

Официальный представитель УСК по Минску Сергей Климович сообщил, что инцидент произошел вечером 21 июня. 36-летний мужчина попытался собрать на своем балконе фейерверк. В какой-то момент произошло воспламенение горючего вещества. В результате этого была повреждена балконная рама: осколки стекла и рамы вылетели на улицу и повредили припаркованные автомобили.

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу. Сейчас столичные следователи проводят проверку по факту случившегося.