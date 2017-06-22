Минчанин пытался собрать фейерверк на балконе и получил ожоги

В Минске 36-летний мужчина попытался изготовить фейерверк на балконе своей квартиры. Внезапно что-то пошло не так: самодельное устройство загорелось, произошел взрыв. Минчанина с ожогами госпитализировали в больницу.
В Минске 36-летний мужчина попытался изготовить фейерверк на балконе своей квартиры. Внезапно что-то пошло не так: самодельное устройство загорелось, произошел взрыв. Минчанина с ожогами госпитализировали в больницу.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.