Подробности трагедии в Испании: белорусский милиционер погиб, спасая детей

Стали известны подробности трагического происшествия на испанском курорте Аликанте, где 40-летний белорус утонул, спасая двух малолетних детей. Погибшим оказался сотрудник министерства внутренних дел, сообщили сегодня в МВД Беларуси.
Стали известны подробности трагического происшествия на испанском курорте Аликанте, где 40-летний белорус утонул, спасая двух малолетних детей. Погибшим оказался сотрудник министерства внутренних дел, сообщили сегодня в МВД Беларуси.
- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…
- А он?
- А он не хочет жениться.