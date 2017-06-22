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22. 06. 2017

Подробности трагедии в Испании: белорусский милиционер погиб, спасая детей

Стали известны подробности трагического происшествия на испанском курорте Аликанте, где 40-летний белорус утонул, спасая двух малолетних детей. Погибшим оказался сотрудник министерства внутренних дел, сообщили сегодня в МВД Беларуси.

Инцидент произошел 20 июня в Аликанте. 40-летний Александр со своей супругой и двумя детьми, пяти и девяти лет, отдыхали на пляже. Внезапно детей, которые плескались в воде, начало уносить морским течением. Мужчина с женой бросились спасать детей и сумели вытащить их на берег. Женщина выплыла, а ее муж умер на глазах у детей. Спасатели вынесли мужчину на берег и попытались реанимировать, но спасти так и не смогли. 
 
Погибший служил в одном из столичных подразделений Департамента охраны МВД. Белорусские дипломаты сейчас занимаются организацией доставки тела на родину, а руководство Департамента охраны делает все необходимое для оказания помощи родственникам.
 
Александр отдал службе в органах внутренних дел 20 лет, был на хорошем счету. В МВД отмечают, что мужчина ответственно относился к исполнению своих обязанностей и в сложной оперативной обстановке принимал верные решения, проявлял инициативу. За это его неоднократно поощряли.
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