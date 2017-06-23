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23. 06. 2017

МЧС: минчанин получил ожоги 50% тела, сооружая фейерверк на балконе

Источник фото: МЧС

У 36-летнего жителя Минска, который пытался самостоятельно изготовить фейерверк на балконе в своей квартире, обожжено 50% поверхности тела. Пострадавший сейчас находится в больнице. Подробности происшествия сегодня рассказали в Минском городском управлении МЧС.

Примерно в половину седьмого вечера 21 июня встревоженные соседи позвонили в службу 101 и сообщили, что в квартире на девятом этаже дома по улице Денисовской вылетели окна и наблюдается задымление.  Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что 36-летний мужчина попытался соорудить фейерверк. Для этого он разместился на лоджии. В процессе произошло воспламенение горючего вещества, что привело к выбитому окну и травмам у «пиротехника».
 
Пострадавшего с термическими ожогами лица и конечностей (50% тела) госпитализировали в медучреждение. Его супруги и сына в это время дома не было – они находились за городом.
 
В результате происшествия были выбиты стекла на балконе и в двух жилых комнатах, которые примыкают к нему. Вылетевшие наружу осколки стекла повредили легковой автомобиль BMW, который был припаркован возле дома.
 
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
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