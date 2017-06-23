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23. 06. 2017

В Минске 23-летнего парня избили и выбросили из окна общежития

В Минске сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидца инцидента, случившегося еще 3 апреля в общежитии аграрно-технического университета по улице Натуралистов, 12. Во время пьяной ссоры 29-летний мужчина избил 23-летнего оппонента, а затем выбросил его из окна.

По информации Первомайского РУВД столицы, мужчины находились на курсах повышения квалификации и проживали в одной комнате. Вечером 3 апреля они выпили спиртного и поссорились. Примерно в 22:30 старший из них избил младшего и выбросил его из окна второго этажа общежития.
 
23-летний парень получил множественные травмы и были госпитализирован в больницу скорой помощи. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
 
В милиции сообщили, что в это время один из местных жителей выгуливал рядом с общежитием собаку и мог видеть, как из окна общежития выбросили молодого человека. Предположительно, он живет в соседних домах. Мужчине на вид около 50-55 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые. Собака светлого окраса, небольшая.
 
Всех, кому что-либо известно об инциденте, просят приходить в Первомайское РУВД или звонить по следующим номерам телефонов: 8 (017) 239−66−33, 8 (017)280−02−02, 102.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
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