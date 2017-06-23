МЧС: на 4-м рудоуправлении "Беларуськалия" тлела конвейерная лента

Рано утром 23 июня на четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» в Солигорском районе произошло ЧП: в отделении сушки и грануляции начала тлеть конвейерная лента, что привело к сильному задымлению. К месту происшествия оперативно прибыли 13 единиц пожарной техники, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Около пяти часов утра в службу спасения поступило сообщение, что в галерее на промышленной площадке «Беларуськалия» наблюдается задымление. К месту происшествия устремились более 10 подразделений МЧС. Они установили, что в отделении сушки и грануляции произошло задымление из-за тления конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 м.

По словам очевидцев, густой черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. В УМЧС уточнили, что технологический процесс на предприятии не прерывался, никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина случившегося и ущерб.