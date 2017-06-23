Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2017, пятница, 12:13
+21°C
Завтра +22°C
+21°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
23. 06. 2017

МЧС: на 4-м рудоуправлении "Беларуськалия" тлела конвейерная лента

Фото: vk.com/soligorsk_auto Источник фото: "ВКонтакте"

Рано утром 23 июня на четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» в Солигорском районе произошло ЧП: в отделении сушки и грануляции начала тлеть конвейерная лента, что привело к сильному задымлению. К месту происшествия оперативно прибыли 13 единиц пожарной техники, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Около пяти часов утра в службу спасения поступило сообщение, что в галерее на промышленной площадке «Беларуськалия» наблюдается задымление. К месту происшествия устремились более 10 подразделений МЧС. Они установили, что в отделении сушки и грануляции произошло задымление из-за тления конвейерной ленты на уровнях 15 и 21 м.
 
По словам очевидцев, густой черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. В УМЧС уточнили, что технологический процесс на предприятии не прерывался, никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина случившегося и ущерб.
 
 
Фото: группа Твой Солигорск
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Пожары
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.