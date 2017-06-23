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23. 06. 2017

Фильм о белорусском тракторе получил премию на фестивале в США

Имиджевый фильм о белорусском тракторе «Беларус» получил Гран-при и «Золотую камеру» на фестивале видеопроизводства US International Film & Video Festival (США). 17-минутному видеоролику удалось обойти более двух тысяч работ из 50 стран мира и получить звание лучшего.

Фильм «Кормилец» рассказывает о жизни трактора «Беларус», который помогает земледельцам в разных странах мира. Героями фильма стали реальные люди, для которых трактор действительно является кормильцем семьи.
 
«Это трогательная история о том, как эта мощная машина вместе со своим хозяином идут вперед по трудовой жизни на протяжении многих лет», - отметил Алексей Шевцов, пишет БелТА.
 
Ранее «Кормилец» дважды становился серебряным призером на фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards во Франции. Фильм переведен на 7 языков (английский, немецкий, французский, испанский, китайский и португальский).

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